Состав слюны влияет на образование зубного камня

Если мы пропускаем обязательную чистку зубов, на них остаются частички пищи, которые впоследствии превращаются в зубной налет, объясняет врач-стоматолог Анна Ялынская. После этого под действием слюны происходит процесс минерализации — и мягкий зубной налет превращается в твердый, то есть в зубной камень, сообщает GreenPost.

Стоматолог добавляет, что из-за состава слюны может увеличиваться образование зубного камня. И этот фактор зависит от сопутствующих заболеваний и возможных препаратов, которые человек принимает.



Зубной камень постепенно просачивается пигментами пищи, напитков, сигаретного дыма и окрашивается в темный цвет.

Большие отложения можно увидеть в зеркале (или нащупать языком). Но случается, что пациенты узнают об этой проблеме только на стоматологическом осмотре — например, если человек не употребляет ничего, что бы окрашивало налет, а цвет эмали от природы имеет желтоватый.

«Чем он опасен и почему нельзя его оставить? Зубной камень под собой разрушает эмаль! И на его месте часто образуется кариес. Если долго не вычищать зубной камень, он будет увеличиваться в объеме после каждого пропущенного раза гигиены. Впоследствии пойдет воспаление десен, потеря количества зубов и уже очень неприятные проблемы и заболевания пародонта, который, к сожалению, возобновить уже не удастся. Даже если снять зубной камень, «утраченные позиций» не восстановятся, и корень останется обнаженным», — объясняет Анна Ялынская.

Стоматолог говорит, что самостоятельно в домашних условиях очистить зубной камень не получится. Поэтому следует посетить стоматолога.

Когда-то зубной камень удаляли специальными крючками. Теперь же используют ультразвук (удаление отложений с помощью ультразвуковых колебаний не имеет противопоказаний, кроме первого и третьего триместра беременности).

Для профилактики появления зубного камня стоматологи советуют: