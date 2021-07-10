Боевики устроили резню в одном из районов Нигерии, 35 убитых

Вооруженные боевики атаковали населенные пункты в одном из районов провинции Замфара в Нигерии, убив не менее 35 мирных жителей, сообщает Анадолу.

Представители управления полиции Замфары Мухаммед Шеху сообщили, что атаке подверглись жители района Марадун.

Полиция и армия Нигерии 7 июля провели в этом районе антитеррористическую операцию, ликвидировав двух членов незаконных формирований.

Тем временем, местные СМИ сообщают о 39 убитых. По версии журналистов, атака на Марадун стала актом возмездия правительству.

Ввиду высокого риска безопасности, президент Нигерии Мухаммед Бухари ранее объявил провинцию Замфара «беспилотной зоной» и запретил работы на шахтах.

Провинция Замфара получила печальную известность из-за многочисленных кровавых столкновений между племенами, занимающимися животноводством и земледелием. Особо агрессивны животноводы из племени Фулани.

Из-за межплеменных столкновений только за последние пять лет в Замфаре погибло около двух тысяч человек, тысячи покинули свои дома.

В 2019 году был заключен мирный договор, согласно которому более двух тысяч боевиков в западноафриканской стране сложили оружие.