Боевики устроили резню в одном из районов Нигерии, 35 убитых
Вооруженные боевики атаковали населенные пункты в одном из районов провинции Замфара в Нигерии, убив не менее 35 мирных жителей, сообщает Анадолу.
Представители управления полиции Замфары Мухаммед Шеху сообщили, что атаке подверглись жители района Марадун.
Полиция и армия Нигерии 7 июля провели в этом районе антитеррористическую операцию, ликвидировав двух членов незаконных формирований.
Тем временем, местные СМИ сообщают о 39 убитых. По версии журналистов, атака на Марадун стала актом возмездия правительству.
Ввиду высокого риска безопасности, президент Нигерии Мухаммед Бухари ранее объявил провинцию Замфара «беспилотной зоной» и запретил работы на шахтах.
Провинция Замфара получила печальную известность из-за многочисленных кровавых столкновений между племенами, занимающимися животноводством и земледелием. Особо агрессивны животноводы из племени Фулани.
Из-за межплеменных столкновений только за последние пять лет в Замфаре погибло около двух тысяч человек, тысячи покинули свои дома.
В 2019 году был заключен мирный договор, согласно которому более двух тысяч боевиков в западноафриканской стране сложили оружие.