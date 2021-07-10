Российская субмарина преследовала британский авианосец

Российская субмарина (предположительно, дизельная подлодка проекта «Палтус» Черноморского флота РФ) преследовала британский авианосец HMS Queen Elizabeth в Средиземном море, сообщает УНИАН.

Российские подводные лодки находятся в восточной части Средиземного моря на военно-морской базе Тартус, размещенной на сирийском побережье.

Неизвестно, была ли российская субмарина замечена случайно, когда она осуществляла наблюдение за британскими воздушными операциями, или ее отправили специально для шпионажа за кораблем.

Для обнаружения россиян британцы задействовали танкеры и авиацию, которые сбросили гидроакустические буи в море, чтобы прислушаться к характерным звукам, издающимися подводным судном.

Минобороны Британии отказалось подтверждать инцидент на море, говорится в The Daily Telegraph.

Считается, что Военно-морские силы России используют лишь дизельные подлодки в Средиземном море, держа атомные субмарины, которыми можно совершать долгие переходы, в Северной Атлантике.

Дизельные подводные суда тише тех, что имеют ядерный двигатель. Но им время от времени приходится подниматься наружу, чтобы пополнять запасы батареи. Комплекс размером с мусорный бак, оснащенный радиолокационной сигнатурой, выходит из-под воды и может быть обнаружен вертолетами Merlin.