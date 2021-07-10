Италия - Англия: прогноз букмекеров на финал Евро-2020

11 июля состоится финальный матч Евро-2020, в котором встретятся сборные Италии и Англии. Две топ-команды сыграют на "Уэмбли" в Лондоне, сообщает УНИАН.

Букмекеры отдают предпочтение в решающем матче английской сборной.

На ее победу по итогам матча дается коэффициент 1,83, тогда как на то, что Италия завоюет трофей - 2,04.

На победу англичан в основное время матча букмекеры выставили коэффициент 2,70, на ничейный результат - 3,05, а на победу сборной Италии по итогам 90 минут игры - 3,10.

Италия - Англия: перед матчем