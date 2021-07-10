Налог на квартиры и дома: кому придется заплатить 25 тысяч

Украинцам до 1 июля разослали платежки-уведомления: заплатить нужно за свои квартиры и дома. За каждый квадрат сверх установленной нормы нужно отдать 70,8 грн, а если площадь квартиры превышает 300 квадратов или дома – 500 квадратов, дополнительно придется отдать 25 тыс. грн, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в 265-й статьи Налогового кодекса. "Норма" для квартиры составляет 60 квадратов, а для дома – 120 квадратов. Платить за эту площадь не нужно. А цена каждого следующего квадрата составляет до 1,5% от размера минималки за прошлый год. На данный момент это 70,8 грн.

Налог поступает в местный бюджет. После 1 июля налоговая дает 60 дней для того, чтобы оплатить свою недвижимость. Если опоздать, придется платить штрафы и пеню.

Когда нужно платить налог

Также стоит отметить, что если вы живете в жилье, площадь которого превышает установленную нормы, но при этом недвижимость разделена в собственности между всеми членами семьи, то для каждого будет действовать своя норма. К примеру, если квартира площадью 100 квадратов принадлежит в равных долях мужу и супруге, то платить налог не придется (у каждого в собственности 50 квадратов, что меньше нормы).

Уточнить, нужно ли вам платить налог на недвижимости, можно в налоговом отделении по месту регистрации. Даже если платежка не пришла, это не означает, что налогового обязательства нет.