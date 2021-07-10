Сын легендарного боксера найден мертвым

Сын легендарного экс-чемпиона мира по боксу WBO в среднем весе Криса Юбэнк (45-5, 23 КО) Себастьян умер за несколько дней до своего 30-летия. Молодой человек трагически утонул возле своего дома в Дубае, сообщает Обозреватель.

Себастьян был третьим по возрасту из пяти детей Юбанка и сам боксировал в полутяжелом весе (2 боя – 2 победы), а также работал личным тренером. У него недавно родился ребенок.

Себастьян Юбенк. Источник: Instagram боксера

"Я никогда не думал, что напишу эти слова или испытаю то чувство, которое сейчас испытываю из-за потери сына. Моя семья и я опустошены, узнав о смерти Себастьяна. Он оставил свою жену Сальму, сына Рахима, родившегося всего месяц назад, свою мать Каррон Медоуз, братьев Натанаэля, Криса-младшего, Джозефа, сестру Эмили и бесчисленное количество родственников и друзей.

Себастьян вырос в Хоуве в Англии, но в последние несколько лет прожил свою жизнь в Дубае. Он пропаганировал здоровый образ жизни и альтернативные методы лечения.

"Себастьян также был глубоким мыслителем, который любил бросать вызов общепринятой мудрости" , – цитирует TalkSport Криса.

Мама Себастьяна, Каррон Медоуз, сказала: "Вся наша семья скорбит по поводу огромной потери нашего сына и брата Себастьяна. Пожалуйста, уважайте наше горе и конфиденциальность, пока мы пытаемся осознать нашу потерю".

Себастьян Юбенк (слева). Источник: Instagram боксера

Крис Юбэнк-старший был одним из самых популярных бойцов своего поколения и двукратным чемпионом мира.

Старший брат Себастьяна, Крис Юбэнк-младший, также боксер, выступающий на мировом уровне r, почтил память брата: "Успокойся, младший брат. Я люблю тебя, и по тебе всегда будут скучать.

Крис Юбенк-младший почтил память брата. Источник: Twitter Криса Юбенка-младшего

Боксерское сообщество отдало дань уважения, в том числе промоутеру Эдди Хирн, который предложил свою поддержку семье Юбэнк.

"Так опечален известием о кончине Себа Юбанка. Наши мысли и молитвы обращены к его семье и друзьям" , – написал Хирн.

Эдди Хирн выразил соболезнование. Источник: Твиттер Эдди Хирна

"Думаюю обо всей семье Юбэнк в это время… Мысли и молитвы с ними всеми" , – выразил свое соболезнование Тони Белью.