Украинцы будут по-новому получать банковские карты

В Украине в результате принятия закона "О платежных услугах" у банков появятся новые конкуренты. Выпускать и выдавать карты смогут в отделениях почты, в торговых сетях и даже в ломбардах, сообщает Обозреватель.

Также появятся новые компании, которые смогут предоставлять отдельные финансовые услуги. Например, переводить деньги, снимать наличку. Еще одно учреждение будет отвечать за выпуск электронных денег.

"С одной стороны, рынок платежных услуг расширится и конкуренция возрастет, что может привести к снижению тарифов на услуги (например, процентов за перевод денег). Но с другой стороны, новые игроки на этом рынке не смогут похвастаться своей финансовой историей и вряд ли будут в глазах потребителей такими же надежными, как банки" , – говорится в публикации.

Контролировать работу новых компаний будет Национальный банк. Если он выявит нарушения, может отозвать лицензии, что фактически означает закрытие компании.

Банки, как и прежде, могут предоставлять все финансовые услуги. А вот отдельные компании будут заниматься тем, на что получат лицензию. Для компаний это станет возможностью получать конкурентное преимущество. Правда, защита в банковских учреждениях от банкротства и нарушения финансовых показателей контролируется жестче: они должны соответствовать целому ряду нормативов.