В Госпогранслужбе отреагировали на заявление Моргенштерна

В Госпогранслужбе Украины опровергают заявление российского рэпера Алишера Валеева, более известного как Моргенштерн, о его въезде в нашу страну, сообщает Страна.ua.

Об этом сказал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

"Если Моргенштерн сейчас в Украине, то мы на Марсе. Ответить другим образом не позволяет законодательство" , - заявил Сергей Дейнеко.

Напомним, российский рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн), которому СБУ запретила въезд в Украину, заявил, что он проводит "медовый месяц" в Украине. Правда, как позже выяснилось, это был "прикол". На самом деле Моргенштерн находится в России - в своей родной Башкирии.