Гендиректора "Регистра судоходства" задержали на взятке

Гендиректора "Регистра судоходства Украины", которое относится к﻿ сфере управления Мининфраструктуры, задержали после получения взятки, сообщает Деловая столица.

"За процессуального руководства Офиса генерального прокурора задержан генеральный директор Государственного предприятия "Классификационное общество Регистр судоходства Украины", которое относится к сфере управления Министерства инфраструктуры Украины, и главного специалиста этого предприятия после получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)" , — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

По данным следствия, служащие требовали от представителя предприятия 2000 долларов США за содействие в составлении сертификата и свидетельства, которые бы позволили предприятию осуществлять хозяйственную деятельность.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУ Нацполиции при оперативном сопровождения управления стратегических расследований в Одесской области Департамента стратегических расследований Нацполиции.