В ресторане во Львовской области отравились 24 человека

До 24 человек увеличилось число лиц, которые употребляли пищу 4 июля в ресторане "Барский кныш" в пгт Куликов Львовской области и отравились, сообщает Интерфакс-Украина.

"По состоянию на 07:00 10 июля по медицинской помощью обратились 24 человека, в том числе 7 детей", - говорится в сообщении департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

По данным Департамента, в настоящее время с острой кишечной инфекцией госпитализированы 21 человек, еще три человека находятся на амбулаторном лечении.

Состояние пациентов в больнице - средней тяжести с тенденцией к улучшению.