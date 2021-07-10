Цимбалюк показал первые фото со своей свадьбы в горах

Украинский актер и экс-участник проекта "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк, который не так давно женился на своей возлюбленной Тине Антоненко 3 июля 2021 года, впервые продемонстрировал поклонникам кадры с церемонии, сообщает Обозреватель.

Так, на странице в Instagram﻿ Цимбалюк опубликовал чувственные фото и показал, как они сыграли свадьбу в горах. В кадре пара предстала в свадебных нарядах возле алтаря из цветов. Видно, что торжество новоиспеченные муж и жена решили устроить на открытом воздухе в стиле бохо. Также артист показал кадр, как он со своей супругой танцует свой первый танец.

Тарас Цимбалюк женился. Источник: Instagram Тараса Цимбалюка

Тарас Цимбалюк показал фото со свадьбы. Источник: Instagram Тараса Цимбалюка

Тарас Цимбалюк женился на Тине Антоненко. Источник: Instagram Тараса Цимбалюка

Тарас Цимбалюк сыграл свадьбу. Источник: Instagram Тараса Цимбалюка

Кроме того, Цимбалюк с женой устроили себе романтическую фотосессию в затуманенных горах. А на последнем фото в коллаже артист показал, как выглядел на следующее утро после свадьбы.

"Три года назад я пригласил эту девочку на первое свидание и с тех самых пор начал чувствовать себя самым счастливым человеком на Земле. Могу сказать твердо: этим поступком я буду гордиться всю жизнь!" – написал Цимбалюк .

Тарас Цимбалюк продемонстрировал кадры со свадебного торжества. Источник: Instagram Тараса Цимбалюка

Тарас Цимбалюк и Тина Антоненко поженились. Источник: Instagram Тараса Цимбалюка

Тарас Цимбалюк опубликовал трогательные фото со свадьбы. Источник: Instagram Тараса Цимбалюка

Тарас Цимбалюк посвятил трогательный пост своей жене. Источник: Instagram Тараса Цимбалюка

Тарас Цимбалюк устроил свадебную фотосессию с женой в горах. Источник: Instagram Тараса Цимбалюка

Тарас Цимбалюк показал себя утром после свадьбы. Источник: Instagram Тараса Цимбалюка

К слову, ранее Тарас Цимбалюк сделал предложение руки и сердца своей девушке Тине. Такой романтичный поступок артист совершил во время третьего эфира шоу "Танці з зірками".

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