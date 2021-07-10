Талибан заявил, что контролирует 85% территории Афганистана

Представители радикального движения Талибан, запрещенного в ЕС и РФ, провели пресс-конференцию в Москве и заявили, что контролируют 85% территории Афганистана после вывода оттуда войск США, сообщает Деловая столица.

9 июля делегация группировки Талибан приехала в столицу РФ Москву на переговоры и дала пресс-конференцию.

"85 процентов территории Афганистана перешло под управление исламских эмиратов" , — сказал глава делегации Талибана в Москве Шахабуддин Делавэр.

Он отметил, что на этой территории продолжают работу административные органы, школы и больницы.

Еще один член делегации Латиф Мансур сообщил, что из 398 уездов Афганистана около 250 контролируются представителями Талибана.

Теперь официальный Кабул контролирует только административные центры провинций, а их окрестности и уезды контролируются талибами.

Отметим, что Талибан — запрещена в России организация, но, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, контакты с группировкой необходимы из-за напряженной ситуации в Афганистане.

После того, как США с союзниками объявили о выводе войск из Афганистана, Талибан начал наступление и взял под контроль большую часть территории страны. Во время встречи в Москве представители Талибана заявили, что не будут нарушать границы центральноазиатских стран, пообещали бороться с угрозой группировки «Исламское государство» и искоренять наркопроизводство на территории страны, сообщает пресс служба МИД РФ.

В конце июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на разведчиков в США сообщила, что правительство Афганистана может потерпеть поражение от движения Талибан через полгода-год после того, как армия США покинет страну.