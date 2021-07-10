Стратегического сотрудничества Украины с Китаем быть не может – Гройсман

Лидер политической партии "Украинская Стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман отмечает, что пока стратегических интересов с Китаем у Украины быть не может, а политики, которые поздравили Коммунистическую партию Китая со 100-летием, должны или признать себя коммунистами, или отозвать свои поздравления, сообщает Обозреватель.

Как отметил Владимир Гройсман, Украина – одна из тех стран, которые больше всего пострадали от коммунистического режима. Миллионы людей положили свои жизни в борьбе с коммунизмом.

"Мы с вами, наши предки, 100 лет боремся с коммунистическим режимом и 30 лет мы боремся за наше будущее в Европе, но сейчас я вижу политиков, которые поздравляют с 100-летием Компартию Китая, особенно правящая "Слуга народа"! Это политическая шизофрения , к сожалению, - сказал Владимир Гройсман. – и я требую от каждого политика, который оды поет Компартии Китая, или честно выйти и признать себя коммунистом, касательным к тоталитарному режиму, или отозвать свои поздравления".

По мнению политика, Китай является и остается торговым партнером Украины. Но стратегического сотрудничества с Китаем пока быть не может – даже в контексте поиска свободных денег на мировом рынке. Серьезных вложений от Китая ждать не стоит, подчеркнул Владимир Гройсман, а место Украины – в лиге сильных, демократических европейских государств. И это определено в стратегических документах Украины, в частности Конституции.