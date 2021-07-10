Ситуация с бюджетом Пенсионного фонда улучшилась

За июнь Фонд смог вернуть Госказначейству на 1,7 млрд грн больше, чем занял у него в течение месяца и благодаря этому, по результатам июня фонд смог сократить общий объем задолженности перед ЕКС до 8,7 млрд грн, сообщает Экономическая правда.

По мнению Центра анализа публичных финансов и публичного управления, это стало возможным в результате стремительного роста поступлений от единого социального взноса (ЕСВ) в июне, которые являются ключевым источником финансирования ПФУ.

"После майского проседание до 26,3 млрд грн, в июне они выросли на 22%, до 32.2 млрд грн. Это - самый высокий уровень с начала года. Ключевыми факторами такого увеличения является рост экономики, а также значительное ускорение инфляции в мае 2021 (до 9,5% в годовом измерении)" , - говорится в сообщении.

Аналитики вспоминают, что с начала 2020 у Пенсионного фонда была сложная финансовая ситуация и поэтому из месяца в месяц он принимал на покрытие сверхпланового дефицита своего бюджета краткосрочные ссуды с ЕКС - обычно, часть из них не мог вернуть, говорится в заявлении центра. Поэтому на конец мая объем непогашенных займов ПФУ перед ЕКС достиг 10,3 млрд грн.