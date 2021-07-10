Определен самый ненавистный спортсмен мира

Форвард баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс назван самым ненавистным спортсменом мира, сообщает Обозреватель.

По данным PickWise﻿, о трехкратном чемпионе Национальной баскетбольной ассоциации за последний год с ненавистью отзывались в социальных сетях более 122 тысяч раз.

Рейтинг ненависти фанатов. Источник: pickswise.com

Второе место занял футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рашфорд. Его статистический показатель гораздо ниже – о нападающем грубо отзывались не больше 33 тысяч раз.

Леброн Джеймс.

Топ-3 антирейтинга симпатии замкнул игрок в американский футбол Иом Брэди. На счету 43-летнего распасовщика команды "Тампа-Бэй Бакканирс" 28 тысяч оскорбительных комментариев.

Том Брэди.

На четвертой и пятой строчке расположились игрок НБА Кевин Дюрант (24 000) и автогонщик Бубба Уоллес (21 000) соответственно.

Кевин Дюрант. Источник: НБА

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду расположился на восьмой позиции. Ему писали гадости 11 тысяч раз.

Отметим, что в феврале этого года поединок НБА остановили на несколько минут из-за конфликта между Джеймсом и фанаткой "Атланты Хокс" Джулианой Карлос.

Леброн Джеймс

За восемь минут до окончания четвертой четверти баскетболист что-то сказал мужу 25-летней девушки, который вместе с ней сидел в первом ряду.

Джулиана Карлос. Источник: prosportsextra.com

После этого она встала, сорвала с себя защитную маску и начала нецензурно выражаться в адрес Леброна, сказав ему закрыть рот и убираться.