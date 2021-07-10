Показан первый электромобиль с запасом хода 1 000 км

Китайские СМИ опубликовали первое живое фото нового электрического седана Nio ET7. Данная машина является знаковой как для автопрома КНР в частности, так и рынка автомобилей в целом, сообщает АвтоПортал.

На снимке представлен серийный образец модели. До этого же видели лишь в качестве прототипа.

Nio ET7 – станет, по сути, первым электромобилем в мире, запас хода которого превзойдет психологическую отметку в 1 000 км. Такой пробег обещают для старшей версии, которую оснастят батареей емкостью 150 кВтч. Для сравнения, это на 50 кВтч больше, чем предлагает ближайший конкурент «китайца» – Tesla Model S.

Кроме того, у Nio ET7 будут варианты со 100-киловатт-часовой АКБ (запас хода – 700 км) и блоком на 70 кВтч (запас хода – 500 км).

Правда, во всей этой истории есть одна хитрость – автономность хода указана по устаревшему циклу NEDC, которого, впрочем, до сих пор придерживаются в Китае.

А вот силовая установка для Nio ET7 подготовлена лишь одна – это два двигателя общей отдачей 653 л.с. и 850 Нм. Разгон до 100 км/ч составляет 3,9 сек.

Также Nio ET7 получит продвинутый автопилот, который полагается на 33 сенсорных системы: лидар сверхдальнего действия, одиннадцать 8-мегапиксельных камер высокого разрешения, пять радаров миллиметрового диапазона и двенадцать ультразвуковых датчиков. Комплекс способен «увидеть» другие автомобили на расстоянии до 687 метров.

По типу кузова Nio ET7 это классический лифтбэк. Машина обладает приземистым аэродинамическим обликом, коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,23.

Цены на Nio ET7 стали известны еще в мае: в Китае базовая версия будет стоить $69,2 тыс., машина в средней комплектации – от $78,2 до 81,2 тысяч. А вот на «топ» прайс пока не объявлен.

Поставки новинки начнутся в первом квартале 2022 года.

Отметим, что NIO – далеко не новичок на рынке. Этот стартап появился на свет в 2014 году, но уже успел вывести на рынок ряд электромобилей (кроссоверов) и даже зарекомендовать себя на бирже. Но самое главное – у него есть деньги (чего не скажешь о других подобного рода стартапах).