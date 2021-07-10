Новый Jeep Grand Cherokee рассекретили до премьеры

Представлены первые фото Jeep Grand Cherokee 2022 в стандартной пятиместной версии. Премьера модели состоится 20 августа на автошоу в Нью-Йорке, сообщает АвтоПортал.

Напомним, ранее показали только удлиненный семиместный Jeep Grand Cherokee L. Стандартную короткобазую модель пришлось немного подождать, причем она дебютировала с сюрпризом.

Дело в том, что показали новый Jeep Grand Cherokee 2022 в версии плаг-ин гибрида 4xe. Детали силовой установки не раскрывают, но, скорее всего, ее позаимствовали у Jeep Wrangler 4xe. Это значит, что внедорожник получит 2,0-литровую бензиновую турбочетверку и два электромотора.

Суммарная отдача составляет 380 л. с. и 637 Н∙м, то есть это самый мощный Jeep Grand Cherokee пятого поколения на данный момент. К тому же, аккумуляторная батарея емкостью 17,3 кВт∙ч дает возможность проехать около 40 км в режиме электромобиля.

Визуально пятиместный Джип Гранд Чероки 2022 отличается от удлиненного собрата дизайном задней части с увеличенным наклоном стоек и иным передним бампером. Фото салона пока нет, но вряд ли внутри будут большие отличия от Jeep Grand Cherokee L.