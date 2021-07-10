Еще один элемент автомобилей уходит в историю

Автопроизводители все чаще отказываются от CD/DVD-плеера в машинах, сообщает АвтоПортал.

Еще 20 и даже 10 лет назад проигрыватель компакт-дисков являлся самым оптимальным способом передачи аудио- и видеоматериалов, однако с тех пор все изменилось: отныне в автомобилях господствует Интернет.

Так, как пишет издание GM Authority, концерн General Motors с каждым годом сокращает линейку автомобилей, оснащенных CD/DVD-плеером. В частности, в 2019 году американских гигант убрал слот для компакт-дисков у легковых авто еще в 2019-м году, а в 2020-м «прошелся» еще и по внедорожникам – Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban, GMC Yukon, GMC Yukon XL и Cadillac Escalade.

Теперь на очереди коммерческая техника – «последние из могикан». Сейчас CD/DVD-плеер доступен лишь для фургонов Chevrolet Express и GMC Savana, а также для среднетоннажных грузовиков Chevrolet Silverado Medium Duty и Chevrolet Low Car Forward. Однако уже в августе данный элемент оснащения из базового превратиться в платную опцию (за 150 долларов), а в 2022-году его и вовсе уберут из списка спецификаций.

Как обстоят дела у других производителей

Европейские марки уже пошли по пути современных веяний – так, проигрыватели компакт-дисков больше не доступны на моделях Renault, Citroen, Peugeot, Opel. Volkswagen предлагает их лишь для некоторых своих моделей, похожая ситуация у американского Ford, который также постепенно отказывается от CD/DVD-плееров.

А вот японские производители – другое дело. Поскольку для автопрома Страны восходящего солнца характерны более медленные темпы разработки новых моделей, CD/DVD-плееры можно по-прежнему встретить в машинах Mazda и почти во всех моделях Suzuki и Mitsubishi.

Еще одна группа автомобилей с наличием устаревающего оборудования – это машины класса люкс. Любителей музыки на компакт-дисках всё еще балует Lexus, Range Rover, Porsche (покупателей Panamera и Cayenne). Мало того, сюда же входят некоторые модели Audi (CD/DVD-плеер есть даже у электрокроссовера e-tron), Mercedes и BMW. Впрочем, даже такие машины потихоньку лишаются проигрывателей компактов: например, если еще у предыдущего поколения BMW 7 был слот для дисков, то у нового он уже отсутствует.