Во Франции набирает обороты штамм "Дельта"

Во Франции доля штамма коронавируса "Дельта", впервые обнаруженного в Индии, превысила 50% всех заражений, как и ожидали ранее в органах здравоохранения, сообщает Европейская правда.

Согласно данным, мутация L452R стала доминирующей и достигла 51,7% среди проанализированных положительных образцов.

Специалисты считают, что постепенно штамм вытеснит другие - так, как это уже произошло в Британии.

Штамм пока неравномерно присутствует в различных регионах. Так, в департаменте Соммы или Высоких Альп он составляет более 83% из исследованных образцов, в департаменте Верхняя Корсика - 100%.

В то же время, в некоторых департаментах в центре и на юго-западе страны мутацию зафиксировали в 8% образцов и меньше.

Ранее министр здравоохранения Франции заявлял, що прирост числа заражений больше не замедляется и есть риск новой волны эпидемии уже с конца июля.