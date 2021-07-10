Тину Кароль уличили в плагиате

В сети сравнили откровенный образ украинской певицы Тины Кароль и американской исполнительницы Майли Сайрус. Так, звезды появились в одинаковых полупрозрачных боди во время своих выступлений, сообщает Обозреватель.

Соответствующие кадры с идентичными образами знаменитостей опубликовала фан-страница Тины Кароль. Поклонникам предложили оценить наряды самой Тины и американской исполнительницы Майли Сайрус. В роликах видно, что обе артистки примерили боди черного цвета с прозрачными вставками и блестящими стразами от Jean Paul Gaultier.

Свой образ на Atlas Weekend Кароль решила дополнила черными колготами из собственной коллаборации и утягивающим черным корсетом.

Тина Кароль вышла на сцену в идентичном наряде, как у Майли Сайрус. Источник: скриншот с видео

Под видео пользователи сети разделились на два лагеря: одним поклонникам понравился образ Тины Кароль, другие же отметили, что в последнее время артистка стала часто заимствовать образы зарубежных звезд.

"Вообще это плагиат", "Я очень люблю Тину, но пока не могу привыкнуть к новому образу. Она очень классная и молодец, много работает, но много лет я видела ее в женских платьях и привыкла что она такая нежная. А сейчас сложно привыкнуть, резко изменилась", "Тина слизала все образы американских поп-звезд, раньше была в восторге от нее, а сейчас как-то все потерялось" , – писали пользователи сети.

Комментарии поклонников. Источник: Instagram фан-страницы Тины Кароль

Комментарии под видео. Источник: Instagram фан-страницы Тины Кароль

Комментарии пользователей сети. Источник: Instagram фан-страницы Тины Кароль

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