Hyundai получил сразу шесть престижных наград

Hyundai Motor одержал победу в шести номинациях, включая премию "Автомобиль года" за модель IONIQ 5 в престижной британской премии Auto Express New Car Awards 2021, сообщает 24 Канал.

ONIQ 5 также был признан лучшим корпоративным автомобилем среднего размера, лучшим премиум электромобилем, а также получил престижную премию за дизайн. Кроме того, эксперты Auto Express признали Hyundai TUCSON лучшим внедорожником среднего размера, а Hyundai i20 N лучшим “горячим хэтчбэком”.

Каждый автомобиль, который продается в Великобритании, может номинироваться на ежегодную премию Auto Express New Car Awards, награждение которой впервые состоялось в 1993 году. Победителей определяет опытная группа автомобильных обозревателей Auto Express под председательством главного редактора Стива Фаулера.

Футуристический вид Hyundai IONIQ 5 основан на революционной платформе Hyundai Electric Global Modular Platform (E-GMP), которая обеспечивает более быструю зарядку, увеличенный запас хода, превосходную управляемость и больше внутреннего пространства. В дополнение к революционным изменениям в мобильности, IONIQ 5 предлагает интерьер, который обеспечивает совершенно новый опыт пребывания в машине – переопределение статического и подвижного пространства. Экологически чистые материалы, такие как экологически обработанная кожа и переработанная нейлоновая пряжа, широко используются в IONIQ 5.

Предлагая широкий спектр электрических силовых агрегатов и конфигурации с моно и полным приводом, IONIQ 5 способен заряжаться от 10 до 80 процентов всего за 18 минут. Он также может разогнаться с 0 до 100 км/ч за 5,2 секунды и имеет запас хода до 481 км IONIQ 5, кроме побед в таких номинациях, как “Автомобиль года”, “Корпоративный автомобиль среднего размера" и “Электрический автомобиль премиум класса”, также получил “Премию за дизайн” за свой революционный вид, за который проголосовали читатели Auto Express.

Hyundai IONIQ 5

Внешний вид IONIQ 5 апеллирует к Hyundai Pony, первому серийному автомобилю компании, но модернизирован благодаря свободе которую предоставляет специально разработанная EV-платформа. Интерьер представляет собой "умное жилое пространство" и имеет плоский пол и сидения, которые полностью раскладываются. Это обеспечивает уровень комфорта и гибкости, которого раньше не было в этом сегменте.

TUCSON отмечен как “лучший SUV среднего размера”

Из всей линейки SUV-ов Hyundai, командой Auto Express в номинации “Лучший кроссовер среднего размера” был отмечен наградой TUCSON. Новаторский кроссовер Hyundai TUCSON предлагается клиентам на выбор с тремя силовыми агрегатами: бензиновый, дизельный и гибридный. Стиль TUCSON – изысканный, но строгий, производительность сочетается с эффективностью, а впечатляющий опыт вождения подкрепляется лучшей в своем классе безопасностью.

i20 N подедил в категории "Горячий хэтчбек"

Как и каждая элитная модель Hyundai N, ориентированная на водителя, i20 N родился в Намьянге, глобальном Центре исследований и разработок Hyundai Motorsport в Южной Корее, и был отточен на гоночной трассе Nürburgring Nordschleife в Германии. Благодаря мощному бензиновому двигателю с турбонаддувом на 204 л. с. и механическому дифференциалу повышенного трения, i20 N обеспечивает потрясающие характеристики и чрезвычайную управляемость на дороге и треке. Новаторские мультимедийные технологии и технологии безопасности улучшают каждое ваше путешествие.