На украинский рынок вернулись Jawa и M1NSK

В 1 полугодии 2021 года на украинском рынке мотоциклов были зафиксированы активные продажи чешских мотоциклов Jawa и белорусских M1NSK. Притом, оба известных ранее бренда набрали неплохие темпы, сообщает Autoconsulting.

Так, новые мотоциклы Jawa пытаются продавать в Украине уже не первый год, но только в 2021 году удалось переломить скепсис потребителей, что качественный чешский мотоцикл стоит заметно дороже китайских аналогов.

Для белорусского M1NSK 2021 год - это первый год продаж после длительного перерыва. Однако белорусской технике очень непросто возвращать покупателей, ведь ее две модели M1NSK D4 и X250 слишком напоминают китайских конкурентов. Да и ценовая политика на M1NSK такова, что белорусские мотоциклы оказались в самом эпицентре конкуренции с техникой из Поднебесной.

За самый простой M1NSK D4 в Украине просят $1185, а более продвинутый X250 в стилистике эндуро обойдется в $1570. Конечно, это уже не те древние "Минск", что были на рынке в прежние годы, поэтому покупатели на них нашлись.

Кроме того, еще сильна память об этом бренде. В 90-е годы мототехника "Минск" занимала лидирующие позиции в Украине. Но память о бренде Jawa еще сильнее, ведь в 70-80-е годы - это был самый желанный мотоцикл на украинском рынке. А обладатель новой Jawa в упаковке был просто "первым парнем" в своем окружении.

Видимо эти ностальгические воспоминания и двигают продажи Jawa и в наши дни.