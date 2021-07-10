Данилов прокомментировал информацию об ослаблении санкций против Медведчука

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов опроверг информацию об ослаблении санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука и призвал нардепов не пытаться "порешать" вопрос снятия ограничительных мер, сообщает Интерфакс-Украина.

"Введенные санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме. Информацию, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослабление санкционного режима в отношении Медведчука и его активов или то что "санкции не работают" - сознательная и целенаправленная дезинформация общества, не соответствуют действительности", - написал Данилов на своей странице в Facebook в субботу.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что не соответствует действительности и распространенная некоторыми СМИ информация о "якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит Медведчуку одной из коммерческих структур".

"Все процессы в части соблюдения и выполнения санкционного законодательства находятся исключительно в правовом поле, а не в "подковерном" режиме, как к этому привыкли "творцы" коррупционно-олигархической системы", - заявил Данилов.

Также он посоветовал "отдельным политическим субъектам, в частности народным депутатам, - не пытаться "порешать" привычным им образом" вопрос снятия санкций или их ослабление.

"Кроме того, как и попытки избежать уплаты налогов приводят "украинских" бизнесменов к необходимости владеть даже карандашами и бельем - через оффшорные компании, так и попытка избежать санкций - явление одного порядка. Поэтому наши правоохранители всегда будут благодарны журналистам и неравнодушным гражданам за помощь в поиске и возвращении активов лиц, на которых наложены украинские санкции", - подытожил секретарь СНБО.

Как сообщалось, народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение. Козак объявлен в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.

Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2021 года.

9 июля Печерский районный суд Киева продлил домашний арест Медведчуку до 7 сентября.

Ранее, 11 марта, Служба безопасности Украины разоблачила масштабную махинацию по теневой реализации некачественных нефтепродуктов, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.

Как сообщил информированный источник в правоохранительных органах, речь идет о сети АЗС Glusco.

Масштабные обыски прошли по всей Украине на объектах сети Glusco, которую связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком.

Согласно госреестру, учредителями "Глуско Украина" являются Glusco Energy Limited и Glusco Energy Management Company Limited (обе - Кипр), их конечный бенефициар – гражданин Израиля Нисан Моисеев.

Glusco в судебном порядке запретили продажу в ее сети бензинов и дизтоплива, пробы которых были отобраны почти на всех объектах компании, но реализации сжиженного газа и других товаров запрет не коснулся.

После обысков, запрета реализации нефтепродуктов в АЗС Glusco, а также аресте принадлежащего ей дизельного топлива в украинском участке нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".Proton Energy Моисеева заявила о прекращении поставок нефтепродуктов в Украину с 1 апреля .

Параллельно активы Glusco были выставлены на продажу, а новым поставщиком топлива "Роснефти" с конца мая стала компания азербайджанской SOCAR. В пресс-службе SOCAR не комментируют информацию о переговорах по покупке активов Glusco.

В то же время, как сообщил источник на топливном рынке, после закрытия возможной сделки SOCAR ожидается выставление части купленных активов на продажу.