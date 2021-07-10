Египет переходит на электромобили

В Египте недавно был выпущен первый электробус местной разработки, а в 2022 году в стране планируется изготовить уже 500 таких машин, а также наладить выпуск легковых электромобилей, сообщает Автоцентр.

В самый разгар лета в Египте произошло знаменательное событие в области развития электротранспорта – был выпушен первый электробус. Интересно, что 60% его комплектующих сделаны местными предприятиями. На прошлой неделе Министерство военного производства объявило о начале совместного сотрудничества с производителем автобусов и грузовиков – компанией Manufacturing Commercial Vehicles (MCV).

Новый электробус с салоном на 49 мест для сидения может покрывать на одной зарядке от 300 до 350 км в зависимости от условий эксплуатации и температуры воздуха. Он имеет максимальную скорость 70 км/ч и может эксплуатироваться при температуре до + 45С.

Производственные мощности проекта стартуют от 300 автобусов в первый год, возрастая до 500 ед. во второй год. Понятное дело, что эти электробусы будут дороже, чем машины с ДВС – цена на них ожидается в районе 3 млн. египетских фунтов (около 190 тыс. USD). Однако благодаря более низким эксплуатационным расходам ценовая разница возмещается в течение трех – пяти лет.

Отметим, что Египет строит большие планы по электрификации автотранспорта. Так, недавно было заключено соглашение между местным предприятием El Nasr Automotive и китайской компанией Dongfeng Motor Corporation о производстве электромобиля E70.

Министр сектора государственных предприятий Хишам Тавфик объявил в этом месяце, что китайская компания поставит 13 электромобилей для тестирования на египетских улицах. Он сообщил, что производство нового электрокара планируется начать в середине 2022 года. На первом этапе выпуска электромобилей будет создано около 3000 электрозарядных станций.

Еще 2019 году Министерство нефти и минеральных ресурсов решило, что на любых новых АЗС обязательны пункты электрической зарядки. В июне этого года Infinity EV, дочерняя компания Infinity по возобновляемой энергетики, объявила о плане сотрудничества с правительством по созданию 6000 пунктов зарядки электромобилей на 3000 зарядных станций по всему Египту уже к 2023 году.

В пресс-релизе компания сообщила, что первый этап направлен на развертывание 2000 зарядных пунктов на 1000 станциях в Большом Каире, Александрии и некоторых районах Калиубии.

Согласно договору, Infinity будет устанавливать, эксплуатировать и обслуживать зарядные устройства и до тех пор, пока правительством не будет установлен окончательный тариф, пользоваться станциями можно будет совершенно бесплатно.