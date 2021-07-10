В Фастове мужчина напал на полицейского и разбил авто

В Фастове Киевской области мужчина напал на сотрудников полиции и разбил стекло служебного авто, нападающего задержали, сообщает Деловая столица.

Инцидент произошел во время документирования работниками группы реагирования патрульной полиции Фастовщины правонарушения на железной дороге.

Сообщается, что на Привокзальной площади Фастова около 3:00 часов ночи 34-летний местный житель в нетрезвом состоянии неожиданно бросился к работникам полиции, прыгнул на стекло служебного авто, чем разбил его, и ударил по лицу одного из правоохранителей.

Нападающий попытался скрыться с места происшествия, но полицейские его задержали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Меру пресечения изберет суд.