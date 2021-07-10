У женщин после прививки Pfizer увеличивается грудь

В Норвегии 17-летняя девушка, которая вакцинировалась препаратом Pfizer, заявила, что после прививки у нее на размер увеличилась грудь, сообщает Сегодня.

Медики объяснили, что такой эффект может вызвать расширение лимфатических узлов. Это обычная реакция организма на введение этой вакцины. Оказалось, что увеличение груди – временное и кратковременное явление.

Представитель Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен заявил, что примерно у 10 процентов вакцинированных женщин после первой прививки увеличивались лимфатические узлы. У них же возникает ощущение, что грудь выросла хотя на самом деле это не так.

А компания-производитель вакцины Pfizer не исключает, что такой эффект может наблюдаться, но о жалобах по этому поводу в компании не слышали.