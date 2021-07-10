Резников объяснил, почему Украина не даст воду в Крым

Воды для гражданского населения в аннексированном Крыму вполне достаточно при нормальном ее использовании. Поэтому украинские власти не подают воду на полуостров, сообщает Обозреватель.

Об этом вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, воду, которую хотят брать с материковой части страны, хотят использовать для военных нужд. Резников объяснил, что Россия проводит полную милитаризацию Крыма и увеличивает численность военного контингента. Министр сравнил полуостров с авианосцем.