В детском лагере Беларуси детей учат разгонять митинги

В соцсетях появилось видео, на котором детей в Беларуси переодевают в форму ОМОНа с дубинками и щитами, сообщает InfoResist.

«В в/ч 3214 готовят Лукаюгенд? На базе дислокации ОМОНа открылся новый детский лагерь. По словам подписчика, в нем детей переодевают в форму карателей и учат разгонять акции протеста», — говорится в сообщении.

Многие пользователи эмоционально отреагировали на ролик. Большинство из них считает, что это дети белорусских ОМОНовцев и полицейских. Один из комментаторов написал, что этот лагерь открывают уже много лет и основной контингент там — трудные подростки. Другой подтвердил эти слова и уточнил, что лагерь существует уже около 15 лет и туда попадают подростки, стоящие на учете у правоохранителей.