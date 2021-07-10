Авария поезда в Боярке: авто застряли в огромных пробках

Из-за аварии на железнодорожной станции в Боярке Киевской области на дороге образовались большие пробки из автомобилей. Около часа переезд был закрытым и там скопилось много машин, сообщает Сегодня.

Пробки появились с обеих сторон переезда, автомобилисты ждут, пока дорогу разблокируют.

Сейчас на месте идут ремонтные работы, утром туда приезжал автокран, который забрал вагон, сошедший с рельс.

За полчаса, пока съемочная группа находилась у переезда, один поезд все таки проехал, однако другие рейсы все еще задерживаются.