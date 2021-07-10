Зеленский требует справедливой пенсии для военных

Президент Владимир Зеленский поставил задачу правительству принять меры для восстановления справедливости в выплате пенсий военным пенсионерам, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет сайт﻿ Офиса президента.

"Из-за несовершенных изменений в закон об индексации доходов украинцев, которые были приняты еще в 2017 году, не был урегулирован вопрос об индексации пенсий военных. Вследствие этого образовалась существенная разница между пенсиями, которые были назначены до 2018 года, и новыми выплатами" , - говорится на сайте.

Для решения вопроса по инициативе Зеленского Министерство социальной политики разработало решение о повышении выплат военнослужащим, которые находятся на пенсии.

Соответствующее постановление Кабинет министров Украины примет на следующем заседании.

"Это решение призвано уменьшить имеющиеся диспропорции. В частности предполагается, что с 1 июля этого года будет установлена доплата в размере 2000 гривен для почти 400 тыс. военных пенсионеров, которым были назначены пенсии до 1 марта 2018 года. Минимальная пенсионная выплата военным будет установлена на уровне 3854 гривен" , - цитирует президента пресс-служба.

Также будут повышены и выплаты для участников боевых действий, утративших работоспособность. Более 40 тыс. человек получат повышение почти в 700 гривен.

Зеленский отметил, что у государства есть ресурс для исправления несправедливостей и увеличения социальных стандартов.