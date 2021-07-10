Какие надбавки получат пенсионеры и чего ожидать к концу года

В июле 2021 года в Украине частично состоялось обещанное повышение пенсий и выплата надбавок для части пенсионеров, сообщает УНИАН.

Данные выплаты предусмотрены Законом﻿ "О пенсионном обеспечении".

Кто имеет право на надбавку

Надбавку к пенсии получат люди, которые вышли на пенсию и имеют стаж, превышающий установленную норму:

трудовой стаж мужчин должен превышать 35 лет,

трудовой стаж женщин должен превышать 30 лет.

Как будет происходить начисление надбавки

Перерасчет пенсии будет осуществляться автоматически, поэтому специально обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Сколько и кому будут доплачивать

Надбавка за лишний стаж составит не более 1% от уровня минимальной пенсии. С 1 июля минимальная пенсия составляет 1854 грн и равна прожиточному минимуму, установленному для нетрудоспособных лиц.

Также, в связи с увеличением размера прожиточного минимума (с 1 769,00 грн до 1 854,00 грн) для лиц, утративших трудоспособность, главным управлением Пенсионного фонда Украины автоматически будет произведен перерасчет пенсии неработающим пенсионерам.

Пересчету подлежат пенсионные выплаты, составляющие которых зависят от размера прожиточного минимума (доплата за сверхнормативный стаж, доплата к минимальному размеру пенсий, повышение, рассчитываемые исходя из прожиточного минимума).

Размер повышения пенсии, соответственно, будет зависеть от того, какая составляющая пенсионной выплаты исчисляется от величины прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Таким образом, пенсионные выплаты лиц, которые получают пенсию в минимальном размере, увеличатся на 85,00 грн и составят 1854 грн.

Те лица, у которых от размера прожиточного минимума зависит доплата за сверхнормативный стаж получат повышение индивидуально в меньшем размере.

Так, например, если доплата за 4 года сверхнормативного стажа до 1 июля 2021 составляла 70,76 грн (1 769,00 грн х 4%), то с 1 июля 2021 она составит 74,16 грн (1 854,00 х 4%). Размер пенсии увеличится соответственно на 3,40 грн (74,16 грн - 70,76 грн).

Как изменились выплаты за лишний стаж

Ранее сумма доплаты за каждый лишний год трудового стажа составляла 17,69 грн.

После повышения сумма надбавки стала составлять 18,54 грн за каждый лишний год трудового стажа.

Следовательно, доплата за 1 лишний год трудового стада увеличилась на 85 коп.

﻿Повышения и выплаты, запланированные до конца года

С 1 октября 2021 года должна состояться выплата доплаты в размере 400 грн лицам, достигшим 75 лет. Установление минимальной пенсии на уровне 2500 грн.

С 1 декабря 2021 года будет поднята минимальная пенсия по возрасту и доплата за саж, превышающий норму. Минимальная пенсия для лиц, достигших 65 лет будет поднята до уровня 2600 грн.

Инфографика pfu.gov.ua

Инфографика pfu.gov.ua

Госбюджет-2021 и пенсии