Энди Руис рассказал, что помешает Усику победить Джошуа

Чемпион WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) слишком большой и сильный для украинца Александра Усика (18-0, 13 KO), сообщает Обозреватель.

Такое мнение знаменитый американец Энди Руис-младший (34-2, 22 КО) высказал в интервью Youtube-каналу Behind The Gloves.

В тоже время Руис считает, что встреча Усика и Джошуа будет действительно хорошим поединком.

"Мне кажется, что украинцу стоит провести больше боев в супертяжелом весе. Но их бой в любом случае будет интересным" , – сказал Руис.

Отметим, что Александра перед боем с Энтони исключили из мирового рейтинга. Эта ситуация спровоцировала бурную реакцию в социальных сетях.

Многие из пользователей считают, что это было правильное решение, вспомнив, как он поддерживал Россию.