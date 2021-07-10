Ляшко рассказал, сколько и каких вакцин уже ввели украинцам

Вакцинация в Украине от коронавируса наращивает темпы. На сегодня украинцы уже получили 3,4 млн доз вакцины разных производителей, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Facebook﻿ министра здравоохранения Виктора Ляшко.

По его словам, на этой неделе в Украине было сразу три рекорда по количеству прививок за день:

7 июля - 104 680

8 июля - 109 160

9 июля - 114 660

Он также отметил, что на сегодня в Украине сделали прививки вакцинами:

AstraZeneca (Covishield, SKBio) - 1,3 млн доз;

Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 1,1 млн доз;

CoronaVac/Sinovac Biotech - 1 млн доз.

Всего с начала вакцинации от COVID в Украине сделали 3 420 668 прививок. Одну дозу получили 2 277 226, полностью вакцинированы - 1 143 442 человека.

Ляшко добавил, что в Украине уже работают около 200 центров массовой вакцинации.