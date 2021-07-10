Как бесплатно оформить пенсию по почте: инструкция

С 1 июля по 31 декабря 2021 года "Укрпочта" бесплатно будет отправлять в Пенсионный фонд и управление соцзащиты письма пенсионеров на получение пенсий и других денежных социальных выплат через почтальонов, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет пресс-служба﻿ "Укрпочты".

В частности, услугой могут пользоваться пенсионеры и получатели субсидий, которые имеют пенсионное удостоверение.

Как заявил заступник генерального директора "Укрпочты" по развитию сети Дмитрий Полищук, стоит лишь написать заявление о желании получить пенсии в "Укрпочте", приложить необходимые копии документов и передать их письмо почтальону или в ближайшее отделение почты. Соответствующие документы будут направлены в Пенсионный фонд бесплатно.

Какие документы нужно отправить?

В конверт необходимо положить следующие документы:

заполненное заявление на перевод пенсии/социальной помощи;

копии страниц паспорта (на каждой странице: личная подпись, отметка "Согласно с оригиналом", ФИО заявителя и дата (должна совпадать с датой, указанной в заявлении на перевод пенсии).

Важно, при условии передачи уже заклеенного письма обязательно нужно предупредить почтальона о том, чтобы в поле "особые отметки" он отметил "Заявление на перевод пенсии/пособия".