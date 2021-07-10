Уимблдон-2021: определилась победительница женского турнира

Первая ракетка мира Эшли Барти стала победительницей Уимблдона, сообщает УНИАН.

В финальном матче Барти обыграла чешскую теннисистку Каролину Плишкову, которая занимает 13-е место в мировом рейтинге.

Матч продлился 1 час 55 минут и завершился победой Барти со счетом 6:3, 6:7, 6:3.

Барти впервые в карьере выиграла Уимблдон.

Барти - Плишкова: итоги финала