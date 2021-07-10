Уимблдон-2021: определилась победительница женского турнира

Уимблдон-2021: определилась победительница женского турнира
Фото: Pixibay

Первая ракетка мира Эшли Барти стала победительницей Уимблдона, сообщает УНИАН.

В финальном матче Барти обыграла чешскую теннисистку Каролину Плишкову, которая занимает 13-е место в мировом рейтинге.

Матч продлился 1 час 55 минут и завершился победой Барти со счетом 6:3, 6:7, 6:3.

Барти впервые в карьере выиграла Уимблдон.

фото REUTERS

фото REUTERS

фото REUTERS

фото REUTERS

Барти - Плишкова: итоги финала

  • Для Эшли Барти это вторая победа на турнирах "Большого шлема". Ранее в 2019 году она побеждала на "Ролан Гаррос". Барти выиграла оба своих финала на турнирах "Большого шлема".
  • Всего для австралийки это 12-й титул на турнирах WTA.
  • Барти стала первой австралийкой, выигравшей Уимблдон, с 1980 года после Ивонн Гулагонг.
  • Плишкова во второй раз в карьере играла в финале турнира "Большого шлема" (после US Open-2016) и во второй раз уступила.
  • Барти упрочит лидерство в мировом рейтинге, оторвавшись от японки Наоми Осаки более чем на 2000 очков. В то же время Плишкова поднимется на седьмое место.

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