В Таиланде усилят карантин в 9 провинциях: перечень

Правительство Таиланда решило усилить карантин из-за роста заболеваемости COVID-19. Ограничения касаются 9 провинций. Однако власти призывают вообще воздержаться от посещений общественных мест, поездок и избегать скоплений людей, сообщает 24 Канал.

Информирует Посольство Украины в Таиланде в Facebook.

Поэтому общественный транспорт не будет работать ночью. А всех работодателей призывают поощрять работников выполнять работу по дому.

Правительство Таиланда сообщило о:

Введении комендантского часа с 21:00 до 04:00 часов;

запрет собираться компаниям более 5 человек;

прекращение курсирования общественного транспорта во время комендантского часа;

ограничения на передвижение между провинциями;

общественные и развлекательные заведения, а также парки не будут работать с 20:00 до 04:00 часов.

Эти ограничения касаются провинций Бангкок, Накхон Патом, Наратхиват, Сонгкхла, Патхум Тани, Паттани, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон.