Обрушение дома во Флориде: количество жертв возросло

Под завалами 12-этажки в округе Майами-Дейд (юг штата Флорида, США) нашли тела еще семерых погибших 24 июня. На сегодня число жертв трагедии возросло уже до 86, сообщает Обозреватель.

Такую информацию озвучила глава округа Даниэлла-Ливайн Кави на брифинге 10 июля. Мероприятие транслировалось на Facebook-странице﻿ ведомства.

"Мы вытащили семь тел. Судьба 43 человек остается неизвестной" , – подчеркнула она.

Обрушение дома в Майами-Дейд

До сих пор спасательные службы находятся на месте поисков, которые продолжаются уже 16 сутки после ЧП. Во время них специалисты применяли специальные камеры, а также инфракрасное оборудования.

В память о жертвах обрушения дома. Источник: Facebook Miami-Dade County Government

"Спасатели все еще работают. То, что происходит сейчас, ничем не отличается от того, что было пять дней назад" , – отметила чиновник.

В Майами-Дейд обрушился жилой дом Champlain Towers South. Источник: Google-карта

Напомним: часть многоэтажки во Флориде обвалилась ночью 24 июня. На место ЧП направили 80 бригад спасателей, территорию возле нее окружили. Момент трагедии попал на видео.

Поверенный ассоциации кондоминиумов разрушенного дома Кеннет Директор заявил, что обрушение нельзя было предвидеть. Одной из причин ЧП он назвал трещины и проседание почвы. До этого местные власти опровергали слухи об аварийности здания.