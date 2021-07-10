В Украине может увеличиться число пациентов со штаммом "Дельта"

В ближайшее время в Украине может увеличиться число пациентов со штаммом коронавируса "Дельта". На сегодня уже есть несколько новых подозрений, они могут подтвердиться на следующей неделе, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин в эфире "Украина 24"﻿.

"Скорее всего, на следующей неделе мы сможем получить финальное подтверждение по уже новых образцов, там уже есть подозрения на "Дельта". Поэтому, скорее всего, цифры будут обновляться" , - отметил Кузин.

Напомним, в июне стало известно о первых двух случаях заражения штаммом "Дельта" в Украине. Других случаев официально зарегистрировано не было.

В Министерстве здравоохранения отмечали, что в Украине существует угроза распространения штамма "Дельта", поскольку страна не закрывает свои границы.