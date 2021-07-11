Названа главная проблема обнаружения инопланетян

Гигантские расстояния во Вселенной между звездами и планетами являются главной проблемой обнаружения инопланетян. При этом не исключается внеземная разумная жизнь, сообщает Обозреватель.

Об этом для The New Times﻿ рассказал астробиолог Джонти Хорнер. Он отметил, что космос невероятно велик и его размеры постоянно увеличиваются.

"За последние несколько десятилетий мы узнали, что почти у каждой звезды в космосе есть планеты. Наша галактика Млечный Путь насчитывает до 400 миллиардов звезд. Если бы у каждой из них было по пять планет, только в нашей галактике оказалось бы два триллиона планет" , – рассказал ученый.

Хорнер добавил, что известно, в наблюдаемом космосе больше галактик, чем планет в Млечном Пути.

"Другими словами, мест, где поселиться, хватает. И при таком большом разнообразии мне трудно поверить, что Земля – единственная планета, на которой есть жизнь, в том числе и разумная, технологически продвинутая" , – отметил он.

Астробиолог указал, что поиск внеземной жизни в настоящее время очень затруднителен. Даже если представить, что на один миллиард звезд есть одна с планетой, где есть разумная жизнь, то только в Млечном Пути теоретически есть 400 таких планет.