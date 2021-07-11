Названа главная проблема обнаружения инопланетян
Гигантские расстояния во Вселенной между звездами и планетами являются главной проблемой обнаружения инопланетян. При этом не исключается внеземная разумная жизнь, сообщает Обозреватель.
Об этом для The New Times рассказал астробиолог Джонти Хорнер. Он отметил, что космос невероятно велик и его размеры постоянно увеличиваются.
"За последние несколько десятилетий мы узнали, что почти у каждой звезды в космосе есть планеты. Наша галактика Млечный Путь насчитывает до 400 миллиардов звезд. Если бы у каждой из них было по пять планет, только в нашей галактике оказалось бы два триллиона планет", – рассказал ученый.
Хорнер добавил, что известно, в наблюдаемом космосе больше галактик, чем планет в Млечном Пути.
"Другими словами, мест, где поселиться, хватает. И при таком большом разнообразии мне трудно поверить, что Земля – единственная планета, на которой есть жизнь, в том числе и разумная, технологически продвинутая", – отметил он.
Астробиолог указал, что поиск внеземной жизни в настоящее время очень затруднителен. Даже если представить, что на один миллиард звезд есть одна с планетой, где есть разумная жизнь, то только в Млечном Пути теоретически есть 400 таких планет.
"Но наша галактика огромна – 100 тысяч световых лет из конца в конец. Это настолько много, что в среднем звезды с цивилизациями будут находиться на расстоянии примерно в 10 тысяч световых лет друг от друга. Для нас это слишком далеко, чтобы уловить сигналы (по крайней мере сегодня), если только они не окажутся намного мощнее тех, что в состоянии послать мы сами!" – резюмировал Хорнер.