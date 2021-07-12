Врач раскрыла признак рака у мужчин

Врач-дерматолог Екатерина Вертиева раскрыла признак рака, характерный для мужчин, сообщает Лента.Ру.

По ее словам, на волосистой части головы, особенно у мужчин почти без волос, могут появляться обширные очаги розового цвета, которые могут чесаться или шелушиться на поверхности. Специалист также отмечает, что подобные очаги могут быть изъявленными или кровоточить. Данный симптом, возможно, свидетельствует о предраковом состоянии или непосредственно раке кожи, резюмировала эксперт.

Ранее специалисты из медицинской организации Cancer Research UK рассказали, что распознать симптомы рака можно по трем видимым признакам на языке. Злокачественные образования могут развиваться на языке или под ним. Основными факторами риска развития рака языка являются курение, употребление алкоголя и заражение вирусом папилломы человека, говорится в статье.