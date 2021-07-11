Праздник 11 июля: что запрещено делать накануне Петра и Павла
11 июля 2021 года в церкви чтят память Кира и Иоанна. В народе этот день называли Крапивным заговеньем, соответственно, многие традиции, обряды и приметы праздника связаны с крапивой. Также сегодня последний день Петрова поста, сообщает РБК-Украина.
Важные традиции 11 июля
В канун Петрова дня было принято долго не ложиться спать и веселиться до самого утра.
А если вам удастся найти цветущее растение "петров крест" и вырвать его с корнем, вас ждет небывалая удача. Считалось, что корень растения может привести вас к кладу.
На Крапивное заговенье нужно было успеть сварить суп из крапивы, ведь после этого дня растение теряло свои целебные свойства.
Кроме супа из крапивы готовили салаты, начинки для пирожков, ее квасили и солили.
А отвары и настои из листьев молодой крапивы, верили в народе, способны были восстанавливать и останавливать внутреннее кровотечение. А девушки применяли крапиву для красоты - отвар растения делал волосы крепче и препятствовал их выпадению.
Кроме того, растению приписывали мистические свойства. Семена крапивы жгли на углях и пускали дым по дома - таким способом жилище защищали от дурного глаза. Для защиты от нечистой силы крапиву вешали на окна и двери.
Что нельзя делать в этот день
- Ссориться, иначе спор затянется надолго, конфликтовать без повода.
- Рано ложиться спать.
- Выливать питьевую воду.
- Жениться, так как придется идти под венец еще раз.
- Стричь детей до года, иначе они будут плохо говорить.
- Покупать мед, так как он может испортиться.
- Спать днем, иначе будет болеть голова.
Приметы на 11 июля
- Кукушка переставала куковать, значит зима будет ранней.
- Запел соловей, осень будет теплой.
- Старая кошка начинает играть, это к дождю.
- Скот сбивается в кучу к непогоде.
- Погода безветренная, а лес шумит - к дождю.
- Если в это время начался ранний листопад, то в сентябре все деревья будут стоять без листьев.
11 июля заканчивается Петров пост
Накануне празднования Дня Петра и Павла 12 июля, заканчивается Петров пост, который начался 28 июня и был очень коротким из-за поздней Пасхи.
В этот день разрешается есть пищу с растительным маслом и рыбу, вино.
Именины сегодня отмечают:
Герман, Иван, Павел, Сергей, Василий, Герман, Григорий, Иосиф.