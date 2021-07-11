Количество вакцинированных в Украине упало втрое

42 308 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 10 июля в Украине. Это на 72 тысячи или почти втрое меньше, чем накануне. Одну дозу получили 21 074 человека, полностью иммунизированы — 21 234 человека, сообщает Деловая столица.

В течение суток работали 229 мобильных бригад, 475 пунктов прививки, 148 центров вакцинации.

По состоянию на 10 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 790 463 человека.

С начала прививочной кампании привито 2 298 302 человека, из них получили 1 дозу — 2 298 300 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 164 676 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 462 976 прививок.

Напомним, предыдущие три дня подряд в Украине фиксировали рекордное количество вакцинированных против COVID-19, в том числе за сутки 9 июля — 114 660 человек.