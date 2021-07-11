"Холостяк" Макс Михайлюк тайно женился (фото)

Экс-участник реалити-шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк и его возлюбленная Даша Хлыстун поженились – пара провела тайную церемонию бракосочетания в кругу близких друзей и их дочери. Они расписались в одном из киевских ЗАГСов, сообщает Обозреватель.

О свадьбе Даши и Макса стало известно из поста в Instagram Хлыстун. Девушка также опубликовала первые фото со свадьбы, где она появилась в белоснежном коротком платье. Влюбленные обменялись кольцами от Tiffany & Co.

По словам Хлыстун, это событие стало для нее неожиданностью. Как оказалось, Михайлюк решил устроить для своей возлюбленной сюрприз.

"Ехала я значит регистрировать ребёнка, по итогу вышла замуж. Макс решил сюрпризом сделать все, а я без малейших догадок вообще. Хотя были моменты, где можно было догадаться. Вот что значит потеряла бдительность, но зато сюрприз удался" , – написала в Instagram Дарья.

Макс Михайлюк и Даша Хлыстун поженились. Источник: Instagram Даши Хлыстун