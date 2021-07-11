Противно зайти: туристы раскритиковали отдых в Геническе

В 2021 году город Геническ Херсонской области традиционно стал популярным местом отдыха украинцев. При этом отдыхающие пожаловались на грязное Азовское море, цвет воды в котором они сравнили с какао. Такое состояние водоема объяснимо штормом и обильными дождями, сообщает Обозреватель.

Пляжи Геническа с высоты птичьего полета показал﻿ автор YouTube-канала "Sasha Travel street". В комментариях под роликом туристы поделились своими впечатлениями от отдыха.

Чистота и цвет воды, судя по видео, одинаковы на всех пляжах города: и на центральном с лежаками, который называют "детским", и на диком каменном пляже.

"Не море, а глиняный кисель. К друзьям с Каховки часто приезжаем, пока не напьемся, противно в воду заходить, болото" , – отметил пользователь с ником Sergei V.

Люди отдыхают на диком пляже. Источник: Cкриншот видео

Здесь, как и в других курортных городах у моря, отдыхающих атаковали комары и блохи, которых в этом году стало значительно больше, чем раньше. Кроме того, туристы пожаловались на медуз и большое количество змей, которых можно заметить на камнях на берегу.

"На камнях полно змей. На них они греются...Как на камнях можно назвать пляжем? Давайте смотреть правде в глаза: на камнях не песок, а такое впечатление, что с жд путей подсыпку черно-серую привезли, а уж сколько между камней ползает ужей" , – писали украинцы.

Скриншот.

Скриншот.

Скриншот.