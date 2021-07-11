Две недели после обвала: в Майами нашли живого котика
Более чем через 2 недели после обвала многоэтажки в Майами добровольцы под завалами нашли живое животное. Котик Бинкс раньше жил со своими хозяевами на 9 этаже обрушившегося дома, сообщает 24 Канал.
Котика узнал местный волонтер, который кормит животных на улице. Он также привез Бинкса в приют для животных.
"После 16 долгих и невероятно сложных дней я могу поделиться небольшим хорошей новостью – Бинкс с Champlain Towers South был найден", – написала Даниэлла Левин Кофе.
Руководительница округа Майами-Дейд также поблагодарила команде, которая помогла котику найти его семью.
Котика уже забрали хозяева
Местное издание 90,5 WESA сообщило, что волонтер узнал черного котика из дома. Кот был у завалов. Он и доставил животное в приют.
Соучредитель группы по спасению кошек в Майами The Kitty Campus Джина Николь Власек в фейсбуке написала о найденном коте.
"Пусть это будет напоминанием: никогда, никогда, никогда не теряйте надежду...", – написала женщина.
Добавила, что
"один человек из тех, кто выжил, пришел посмотреть на кота и проверить, он не из его семьи". Оказалось, что Бинкс таки принадлежит той семье. Теперь он вместе с хозяевами.
Джина Николь Власек помогла Бинкс найти хозяев: смотрите видео
Напомним, обвал многоэтажки в Майами случился в ночь с 23 на 24 июня. Под завалами дома оказались сотни жителей дома. Поисковая операция продолжалась несколько недель. Известно, что нашли 86 погибших людей. Судьба 43 – неизвестна.