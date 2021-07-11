Две недели после обвала: в Майами нашли живого котика

Более чем через 2 недели после обвала многоэтажки в Майами добровольцы под завалами нашли живое животное. Котик Бинкс раньше жил со своими хозяевами на 9 этаже обрушившегося дома, сообщает 24 Канал.

Котика узнал местный волонтер, который кормит животных на улице. Он также привез Бинкса в приют для животных.

"После 16 долгих и невероятно сложных дней я могу поделиться небольшим хорошей новостью – Бинкс с Champlain Towers South был найден" , – написала Даниэлла Левин Кофе.

Руководительница округа Майами-Дейд также поблагодарила команде, которая помогла котику найти его семью.

После 16 долгих и невероятно трудных дней я могу поделиться небольшой хорошей новостью - Бинкс из Champlain Towers South был найден. Спасибо от всего сердца и от имени нашего сообщества команде, которая сыграла роль в воссоединении его с семьей. pic.twitter.com/yzDxW6plHG - Даниэлла Левин Кава (@MayorDaniella) 10 июля 2021 г.

Котика уже забрали хозяева

Местное издание 90,5 WESA сообщило, что волонтер узнал черного котика из дома. Кот был у завалов. Он и доставил животное в приют.

Бинкса с улицы забрали в приют / Фото 90,5 WESA

Соучредитель группы по спасению кошек в Майами The Kitty Campus Джина Николь Власек в фейсбуке написала о найденном коте.

"Пусть это будет напоминанием: никогда, никогда, никогда не теряйте надежду..." , – написала женщина.

Добавила, что "один человек из тех, кто выжил, пришел посмотреть на кота и проверить, он не из его семьи" . Оказалось, что Бинкс таки принадлежит той семье. Теперь он вместе с хозяевами.

Джина Николь Власек помогла Бинкс найти хозяев: смотрите видео

﻿Напомним, обвал многоэтажки в Майами случился в ночь с 23 на 24 июня. Под завалами дома оказались сотни жителей дома. Поисковая операция продолжалась несколько недель. Известно, что нашли 86 погибших людей. Судьба 43 – неизвестна.