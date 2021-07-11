Создан туалет, который платит пользователям

Каждый человек, пользующийся экологически чистым туалетом, зарабатывает 10 монет Ggool в день, сообщает Корреспондент.

В Южной Корее профессор Ульсанского национального института науки и технологий (UNIST) Чо Дже Веон разработал экологически чистый туалет, который платит за его использование. Об этом пишет The Straits Times﻿.

Указано, что в устройстве установлен вакуумный насос, который забирает экскременты без применения воды и отправляет их в подземный резервуар. После этого привлекаются микроорганизмы, которые превращают отходы в метан. Этот газ становится источником энергии для здания – на ней работают газовая плита и котел.

Профессор изобрел виртуальную валюту под названием Ggool. Каждый человек, пользующийся экологически чистым туалетом, зарабатывает 10 гугл в день.

В институте и студгородке эти деньги можно обменять на различные товары: кофе, лапшу, фрукты и книги.

Наопмним, в Австрии мужчину укусил питон, когда он сидел на унитазе. Рептилия длиной 1,6 метра сбежала из квартиры соседа, проживающего через дорогу, и заползла в канализацию.