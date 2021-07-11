Побег из суда: в Киеве арестовали разыскиваемого Интерполом турка

Сотрудники уголовного розыска Нацполиции задержали 47-летнего гражданина Турции Димерала Незаметтима, который на днях сбежал из Харьковского апелляционного суда, сообщает Сегодня.

После побега турку удалось добраться до столицы – он был задержан на улице Дегтяревской.

В ближайшее время беглеца доставят в Харьков, где поместят в СИЗО. Он до 12 месяцев будет находиться под экстрадиционным арестом, после чего его могут выслать в Германию, где его ждет суд.

Напомним, что 8 июля после оглашения постановления об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей Незаметтим убежал из суда в Харькове. Судя по всему, у него были сообщники – на улице его ждал автомобиль.

Мужчина находится в международном розыске Интерпола за совершение мошенничества в особо крупных размерах.

Стоит отметить, что побег из места лишения свободы или из-под стражи карается в Украине сроком от 3 до 5 лет лишения свободы.