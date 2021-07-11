Привычки, которые быстро убивают отношения: что нужно знать

Самый большой враг для любых отношений – это быт. Некоторые бытовые привычки способны не просто внести прохладу между влюбленными, но и полностью убить отношения, сообщает РБК-Украина.

Психологи рассказали, какие бытовые неурядицы могут разрушить отношения любой пары. На что нужно обратить внимание.

Порядок в доме

Увы, для кого-то стопки журналов, бумажки по всему письменному столу, разбросанная одежда на стульях – не составляет особого дискомфорта. Однако, есть люди, которые нервно и даже агрессивно реагируют на крошки, легкий хаос на полках и даже на собрание коробок из-под еды в углу, возле мусорного ведра. Хорошо, если у пары более-менее одинаковое восприятие порядка в доме. Но так бывает не всегда.

Как решить: можно обговорить эти вопросы в начале совместного проживания и найти компромисс, который устраивал бы двоих. Домашние обязанности нужно разделить и при этом учитывать предпочтения друг друга – для кого-то ненавистна посуда, а кто-то совершенно не может выносить вовремя мусорное ведро.

Зависание в гаджетах

В современном мире эта проблема начинает выходить на первый план. Мы проводим много времени у компьютеров во время работы, после – скролим ленты социальных сетей, немедленно отвечаем на все сообщения. И часто при этом мы забываем о том, что рядом находится живой человек, который хочет просто общения. Зависание в гаджетах часто воспринимается опасным сигналом: в гаджете есть что-то интереснее, чем собеседник. Это становится причиной обид и недопонимания.

Как решить: договоритесь о времени и зонах без гаджетов. Это может быть совместный ужин, обязательно – постель. Иногда задумывайтесь о том, что сообщение без ответа в 10 вечера может спасти ваши отношения и нервную систему. Помните, что самый важный человек находится рядом с вами.

Постоянный контроль

Контроль, ревность, постоянное информирование о том, где кто находится и чем занят – злейшие враги любых отношений. Даже если такой контроль не доходит до вопросов "в лоб", до проверки мессенджеров и карманов – это уже тревожный сигнал. Постоянная опека в виде: "не ешь это", "не ходи туда", "не общайся с этим" – их той же оперы.

Как решить: вы оба - вполне взрослые и самостоятельные личности, которые вправе распоряжаться своим временем и поступками. Вы умеете самостоятельно планировать свой день, выбрать одежду, еду и друзей. Поэтому – относитесь с пониманием и уважением к границам другого человека. Если для вас очень важно, чтобы ваш партнер о чем-то информировал – просто обсудите это и объясните, что это поможет снять вашу тревожность.

Рабочий график

Вы работаете с 7 утра до поздней ночи? А ваш партнер – в другом, но совершенно ненормированном графике? В условиях пандемии часто бывает так, что пара находится физически на одной территории, но при этом не находит времени, чтобы обсудить даже меню на ужин или планы на выходной. И часто коммуникация сводится к переписке в мессенджерах, запискам на холодильнике и отсутствием досуга вместе. Зачем вы тогда живете вместе?

Как решить: можно сменить работу или установить определенные правила – после 20:00 время принадлежит близкому человеку, один выходной в неделю – неприкосновенный. И старайтесь свое свободное время проводить со своим партнером – ищите точки соприкосновения в графике, выбирайтесь на прогулки. При работе дома – разделите зоны, чтобы не мешать друг другу и договоритесь о том, что по возможности все вопросы вы будете решать в личной беседе.

Скучный досуг

Карантины и определенные ограничения привели к тому, что пары стали больше проводить свободное время в четырех стенах – просмотр сериала, кинофильмов, максимум – совместный ужин. Определенное время в этом будет даже какой-то романтизм, но потом это начнет надоедать одному из партнеров или обоим. Это может привести к недовольству и ссорам.

Как решить: Покидайте стены своего дома как можно чаще. Необязательно отправляться в дальнее путешествие – махните хотя бы в соседний город на выходных. Погуляйте ночью в родном городе, посмотрите афишу – вы точно найдете что-то интересное. Даже обычная прогулка по парку и разговор по душам может значительно освежить ваше восприятие. Испробуйте все, что может вам подарить новые и яркие эмоции.

Автор: Анна Шиканова