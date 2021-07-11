Въезд грузовиков в Киев временно запретили

В Киеве временно запретили въезд грузовиков в город. Причиной тому является жара, сообщает РБК-Украина.

Запрещен въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Причиной является превышение дневной температуры воздуха свыше +28 градусов.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 19:00).

Напомним, в Украине в воскресенье на большинстве территорий будет сохраняться жаркая погода.

В столице сегодня также ожидается солнечная погода. Температура воздуха прогреется до +33 градусов.

Автор: Анастасия Рокитна