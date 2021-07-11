Ричард Брэнсон летит в космос: онлайн-трансляция

В воскресенье, 11 июля, состоится полет в космос английского миллиардера Ричарда Брэнсона. Корабль VSS Unity, разработанный Virgin Galactic, поднимется на высоту выше 80 км, сообщает Обозреватель.

Этот полет будет тестовым, пишут на странице компании в Twitter﻿. Если погодные условия и технические трудности не будут препятствовать запуску, он должен начаться в 16:00 по Киеву. Трансляция будет проходить в YouTube﻿.

Команда Брэнсона. Источник: Скриншот видео

Все желающие смогут следить за подготовкой к полету и самим запуском онлайн. Вместе с Брэнсоном на борту в этот раз будут находиться только сотрудники его компании Virgin Galactic.

Отметим, что на прошлой неделе издание Financial Times сообщило, что акции Virgin Galactic выросли на 25% после объявления планов лететь в космос на девять дней раньше главного конкурента – Blue Origin.

Компания Брэнсона, в отличии от Blue Origin Джеффа Безоса принимает за границу космоса высоту 80,5 км, что также поддерживают и в ВВС США. У Безоса же космосом называют все, что расположено выше линии Кармана на высоте почти 100 километров.

Трансляция начнется в 16:00 по киевскому времени: